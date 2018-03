Gebruiker NPO Start-app kan alsnog bepalen of zijn gegevens worden gedeeld

De NPO heeft de gebruikersvoorwaarden voor de app NPO Start, de opvolger van Uitzending Gemist, aangepast. Gebruikers kunnen nu zelf bepalen of gegevens over bijvoorbeeld hun kijkgedrag worden doorgespeeld aan adverteerders.

Om de app te kunnen gebruiken, moesten mensen tot nu toe instemmen met het doorspelen van hun gegevens. Daar kwam kritiek op van onder anderen juristen. Zo zei een privacy-deskundige van de Radboud Universiteit in Nijmegen dat adverteerders verstrekkende conclusies konden trekken over NPO-kijkers. "Via het IP-adres en andere gegevens is te herleiden dat het bijvoorbeeld gaat om een huisvrouw, omdat er trouw naar Koffietijd wordt gekeken."

Wenselijk

Anderen wezen erop dat er puur juridisch niets mis was met de app-voorwaarden, maar dat het de vraag was of de NPO-aanpak wenselijk was.

In januari zei de NPO al dat er werd gewerkt aan de optie om gebruikers zelf te laten bepalen of gegevens mogen worden gedeeld met adverteerders. Die keuze-optie is nu opgenomen in een update van de app.