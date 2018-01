Twijfels bij verzamelen gegevens kijkgedrag NPO-app

Dammers wijst er bovendien op dat nieuwe privacyregels, die in mei ingaan, het extra belangrijk maken dat gebruikers bewust en vrij toestemming geven voor het plaatsen van cookies. De NPO zegt er hard aan te werken om aan de nieuwe regels te voldoen.

Ook Merel Koning, privacydeskundige aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, ziet een overeenkomst met vijf jaar geleden. Ze denkt dat adverteerders verstrekkende conclusies kunnen trekken over NPO-kijkers. "Derde partijen kunnen via het IP-adres en andere gegevens herleiden dat het hier om een huisvrouw gaat, want er wordt trouw naar Koffietijd gekeken."

Omroepbeleid, geen privacyregels

Nico van Eijk, directeur van het Instituut voor Informatierecht aan de UvA, is het niet met de andere deskundigen eens. "Puur juridisch mag dit. Wel is het de vraag of wat de NPO doet wenselijk is. Blijkbaar heeft het bestuur van de organisatie besloten dat dat het geval is."

Van Eijk, die tot 2015 lid was van de raad van toezicht van de NPO, is het sowieso niet eens met het oordeel uit 2013 dat de omroeporganisatie te ver ging door bezoekers te dwingen cookies te accepteren. "Naar mijn idee bemoeide de privacywaakhond zich toen met omroepbeleid en niet met privacyregels", zegt hij.

De Autoriteit Persoonsgegevens wilde niet reageren op vragen.