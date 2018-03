Petitie voor snelle trein naar Berlijn: 'Maak het juiste doen makkelijker'

De grootste winst is echter te behalen door tussenstations in beide landen over te slaan. De intercity van Amsterdam naar Berlijn stopt ook in plaatsen als Hilversum en Almelo en ook in Duitsland krijgt de trein niet altijd veel vaart.

De NS voert op dit moment wel gesprekken met de Deutsche Bahn om de verbinding tussen de hoofdsteden te verbeteren, maar veel concreets is daar nog niet uitgekomen. "Als we kleine stations overslaan moeten andere treinen dat opvangen, dat is voor ons de puzzel."

Berting weet nog niet bij hoeveel ondertekenaars hij zijn petitie gaat aanbieden aan de NS en staatssecretaris Van Veldhoven van infrastructuur. Hij denkt wel dat de politiek moet ingrijpen. Volgens hem is het daarvoor nu het goede moment. "Zeker als je kijkt naar de ophef rond de uitbreiding van de luchthavens Schiphol en Lelystad."