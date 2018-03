Brits onderzoek: Wiggins gebruikte medicijn om beter te presteren

De Britse wielrenner Bradley Wiggins gebruikte in 2012 een verboden middel om beter te presteren in de Tour de France, en niet om medische redenen. Dat zegt een Britse parlementaire commissie die onderzoek deed naar het gebruik van verboden middelen door Wiggins en zijn ploeg Team Sky.

Wiggins en Team Sky hebben daarmee een "ethische grens overschreden", staat in het onderzoeksrapport. Het is niet duidelijk wat de gevolgen zijn van de conclusies uit het rapport.

Wiggins kwam in 2016 in opspraak nadat hackerscollectief Fancy Bears informatie naar buiten had gebracht, waaruit bleek dat de Brit vlak voor de door hem gewonnen Tour de France van 2012 een injectie van het verboden corticosteroïde triamcinolon heeft gekregen tegen zijn astma en allergieën. Volgens de commissie gebruikte hij het middel echter om beter te presteren.

Pakketje

Ook bestaan er twijfels over een mysterieus pakketje dat Wiggins tijdens het Critérium du Dauphiné in 2011 ontving. Volgens Team Sky zat daar het legale medicijn fluimucil in, maar de commissie stelt dat er "geen betrouwbaar bewijs voor is dat het pakketje legale middelen bevatte".

In november rondde het Britse antidopingagentschap UKAD een onderzoek af naar het pakketje. UKAD kon niet vaststellen of het pakketje het legale medicijn fluimucil bevatte of iets anders.

Wiggins, die in 2016 stopte met wielrennen, won in 2011 de Dauphiné en in 2012 de Tour de France. Wiggins en de ploeg hebben altijd ontkend dat zij de regels hebben overtreden.