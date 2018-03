Opnieuw doden door lawines in Franse Alpen

Bij een reeks lawines in de Franse Alpen zijn vandaag twee doden en twee gewonden gevallen. Een persoon is vermist. In de gemeente Vallorcine, in het oostelijke departement Haute-Savoie vlak bij de Zwitserse grens, deden zich in een tijdsbestek van twee uur drie lawines voor.

Bij een van die lawines kwam een man om het leven. Hij werd onder de sneeuw gevonden en naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij enkele uren later overleed.

Even later, rond 13.00 uur, werden drie Belgische skiërs en een gids die offpiste skieden, verrast door een andere lawine. Een Belg kwam om, een van zijn landgenoten raakte zwaargewond. De gids en de andere Belg raakten niet gewond.

Een vierde lawine, in de nabijgelegen gemeente Samoëns, sleurde een Zwitsers stel mee. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht, haar man is nog altijd vermist. Afgelopen vrijdag kwamen in het zuidoosten van Frankrijk al vier mensen door een lawine om het leven.