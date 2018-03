Zeker vier doden door lawine in Frans skioord

In het zuidoosten van Frankrijk zijn zeker vier wintersporters omgekomen door een lawine. Een vijfde skiër is gewond geraakt en een ander wordt vermist. De reddingsoperatie is nog bezig.

Een groep van vijf skiërs en een gids werd getroffen door de lawine op de Col de la Cayolle in het skioord Entraunes, nabij de Italiaanse grens en noordelijk van Nice. De gids is ongedeerd.

Over de nationaliteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Volgens de Franse autoriteiten is het lawinegevaar in de zuidelijke Alpen groot, er is veel sneeuw gevallen.

Het gaat om het dodelijkste ongeluk in de Franse Alpen, deze winter. In totaal zijn er sinds november 16 wintersporters omgekomen en elf gewond geraakt.