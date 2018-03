Anna en Piet, de dokterskinderen die vielen door de Spaanse griep

Woudstra was huisarts in het Noord-Groningse Siddeburen en maakte in 1918 overuren. Dat gold voor alle artsen, wereldwijd. In Nederland werd aan geneeskundestudenten dringend gevraagd assistentie te verlenen. De grootste klappen vielen in de gebieden waar onder armoedige omstandigheden werd geleefd en van alles mis was met de hygiëne.

Uit de zwaar getroffen veengebieden kwamen berichten van artsen die eenmaal gearriveerd, massaal werden aangeklampt door wanhopige mensen die smeekten om hulp. Artsen stonden machteloos tegenover het extreem venijnige virus. Veel patiënten overleden aan een bacteriële longontsteking die er bovenop kwam.

"Mijn opa ging zijn patiënten langs in het rijtuig of met een bootje." vertelt Brink. Want ook de streek rond het Schildmeer behoorde tot zijn werkgebied. Zo erg als het was in dorpen als het Drentse Hollandscheveld of Vriezenveen in Overijssel, waar hele families door de influenza werden weggevaagd, was de situatie in Noord-Groningen niet.