Grazers Oostvaardersplassen tot eind maart bijgevoerd

De grote grazers in natuurgebied de Oostvaardersplassen worden tot zeker eind deze maand bijgevoerd. Dan wordt opnieuw bekeken of bijvoeren nog nodig is, zegt de provincie Flevoland.

Tot nu toe hadden de provincie en Staatsbosbeheer het alleen over extra voer voor de dieren "tijdens de huidige vorstperiode", zonder een datum te noemen. Flevoland noemt nu alsnog eind maart om een eind te maken aan "speculaties over het bijvoeren".

Het bijvoeren moet volgens deskundigen nog wel even doorgaan, omdat de spijsvertering van de dieren de afgelopen dagen uit de 'winterstand' is gehaald. Staatsbosbeheer houdt de plekken waar het extra voer wordt neergelegd in de gaten om te voorkomen dat alleen de sterkere dieren ervan profiteren.

Beschutting

Er ontstond vorige week onrust over het lot van de herten, konikpaarden en Heckrunderen in de snijdende kou in de Oostvaardersplassen. Actievoerders gingen op eigen houtje dieren bijvoeren en toen boswachters in het gebied werden bedreigd, besloot de provincie alsnog tot het tijdelijk bijvoeren.

Ook werd het Kotterbos opengesteld zodat grote grazers er beschutting konden vinden en maakte de controlerend dierenarts extra rondjes door het gebied.