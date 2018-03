Yernaz Ramautarsing trekt zich terug als kandidaat voor Forum voor Democratie. Uit naam van die partij deed hij mee aan de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen. Ramautarsing is verschillende malen in opspraak geraakt vanwege uitspraken waarin hij intelligentie koppelt aan ras en uitspraken over homoseksualiteit.

"De afgelopen dagen is in de media consternatie ontstaan over opmerkingen die ik enige tijd geleden heb gemaakt in een besloten WhatsApp groep", schrijft hij op de partijwebsite. Hij verwijst naar artikelen in De Telegraaf en de Volkskrant. Beide kranten hebben fragmenten van Whatsapp-gesprekken in handen, waarin Ramautarsing onder meer verdedigt dat intelligentie van bepaalde bevolkingsgroepen hoger of lager is door hun afkomst.

Homorechten

In een interview uit 2016 met Brandpunt maakte hij een koppeling tussen IQ, volkeren en ras. "Ik had ook graag gezien dat het anders was, dat zwarte mensen hyperintelligent waren, dat Surinamers het hoogste gemiddelde IQ van de wereld hadden. Maar het is niet zo." Die uitspraken verdedigt hij in de appgroep waarover de kranten gisteren en vandaag berichtten.

Nieuw zijn opmerkingen over homo's, die de wenkbrauwen doen fronsen bij onder meer belangenorganisatie COC. Ramautarsing schreef dat homorechten de samenleving dommer hebben gemaakt. Homo's hebben volgens hem een relatief hoger IQ. Doordat zij zich niet voortplanten wordt de hele samenleving dommer, redeneerde hij.