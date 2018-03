'Bij een raadslid verwachten ze een man in grijs pak, niet een juf'

Omdat het raadswerk geen fulltime job is, hebben veel raadsleden nog een baan. Keshia werkt er zelfs fulltime naast. Dat is niet altijd gemakkelijk: "Soms moet ik zo veel vergaderingen voorbereiden dat het me een weekenddag kost".

Het is namelijk niet alleen de raadsvergadering. "Ook zijn er de wekelijkse fractie- en commissievergaderingen waar ik geregeld moet verschijnen. Daar zetten we de lijnen van de partij uit", aldus Keshia.

Tevreden

Met vergaderen zijn raadsleden een flink deel van hun tijd mee bezig. Het werk is onder te verdelen in bestuurlijke- en volksvertegenwoordigende activiteiten. De verhouding daartussen is gemiddeld 60 procent om 30 procent. Het bestuurlijke deel zijn alle vergaderingen. Volksvertegenwoordigende activiteiten zijn bijvoorbeeld werkbezoeken.

"De vergaderingen vergen soms best veel tijd", erkent Keshia. Toch heeft ze daar geen problemen mee. "We nemen beslissingen die van invloed zijn op de hele gemeente. Daar moeten we goed over kunnen discussiƫren en dan is het niet zo erg dat een raadsvergadering uitloopt tot middernacht."

Vergoeding

Tegenover het raadswerk staat een financiƫle bijdrage ter compensatie. Het bedrag is afhankelijk van het aantal uur dat je gemiddeld aan de gemeenteraad besteedt en is dus per gemeente verschillend. Keshia is tevreden over de vergoeding: "Per maand krijg ik ongeveer 800 euro voor het raadswerk. Daar kan ik aan het eind van het jaar hartstikke leuk van op vakantie."