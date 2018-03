Waylon doet met 'Outlaw In 'Em' mee aan Eurovisie Songfestival

Het liedje is in Nashville door de zanger zelf geschreven. "Het is een hernieuwde kennismaking met wie ik daadwerkelijk ben", zei Waylon. "Met dit liedje kun je eerste of laatste worden, maar je kan in ieder geval zeggen dat je je nek hebt uitgestoken."

Het nummer is hem op het lijf geschreven, vindt songfestivalkenner Cornald Maas. "Het heeft een heel duidelijk verhaal."

Het Eurovisie Songfestival vindt dit jaar plaats in Lissabon op 8, 10 en 12 mei. Op 10 mei doet Waylon mee in de tweede halve finale. Dan wordt beslist of hij bij de grote finale is op 12 mei.