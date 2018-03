May: leven na brexit wordt anders, maar samenwerking met EU blijft

"We stappen uit de interne markt en het leven gaat veranderen", zo begon de Britse premier May in Londen haar langverwachte toespraak over de brexit. En die verandering, erkent ze, betekent ook dat het Verenigd Koninkrijk na de brexit minder toegang heeft tot andere markten.

De premier stelde voor dat de EU en het Verenigd Koninkrijk speciale toegang tot elkaars markten houden. Ze stelt daartoe een aangepaste douanesamenwerking voor, als alternatief voor de douane-unie die nu bestaat binnen de EU.

Binnen die nieuwe samenwerking pleit May ervoor dat de EU en het Verenigd Koninkrijk dezelfde regels hanteren voor goederen, zodat die zonder extra tarieven op elkaars markten kunnen worden gebracht.

Medicijnenagentschap

Daarnaast wil ze dat het Verenigd Koninkrijk deel blijft uitmaken van een aantal Europese agentschappen, waaronder het medicijnenagentschap en de organisatie voor de veiligheid in de luchtvaart.

May zegt dat ze begrip heeft voor de bezorgdheid die in andere landen is ontstaan als gevolg van het Britse besluit om uit de EU te treden. Het is de bedoeling dat het land dat per 29 maart 2019 doet, maar May wil een transitieperiode instellen, ook om zo het bedrijfsleven klaar te maken voor de nieuwe situatie. Over de lengte van die periode wil ze binnenkort een overeenkomst met Brussel sluiten.