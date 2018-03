Recordaantal belastingaangiftes op eerste dag

Ruim 400.000 mensen hebben gisteren aangifte gedaan, op de eerste dag dat de belastingaangifte kon worden ingevuld. Nooit eerder ontving de Belastingdienst er op de eerste dag zo veel. Vorig jaar waren er nog zo'n 100.000 minder.

"De eerste dag is traditioneel ontzettend druk", zegt een woordvoerder. "Mensen willen toch zo snel mogelijk hun aangifte gedaan hebben, zodat ze weten hoeveel ze terugkrijgen of moeten betalen." Het drukste moment is 's avonds rond 20.00 uur.

Andere drukke momenten zijn de laatste twee dagen voor de aangifte binnen moet zijn. En ook met slecht weer wordt veel aangifte gedaan. "Vorig jaar zagen we dat vooral", zegt de woordvoerder. "Toen hadden we een paar mooie dagen, dan hebben mensen geen zin. En dan doen ze hun aangifte in een weekend met slecht weer."

Geen problemen

De systemen van de Belastingdienst hebben volgens de woordvoerder geen problemen gehad met de honderdduizenden aangiftes. Vorig jaar zijn de systemen al fors uitgebreid.

Aangifte doen kan tot 1 mei. Wie voor 1 april aangifte doet, krijgt uiterlijk 1 juli bericht.