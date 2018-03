Code rood in Verenigd Koninkrijk vanwege sneeuwbuien

'The Beast from the East'

Vanwege de vrieskou is er veel vraag naar gas. Netbeheerder National Grid vreest daarom dat het gasnet de vraag niet meer aankan. Om dat te voorkomen is toeleveranciers gevraagd om meer gas te leveren. Fabrieken krijgen mogelijk het verzoek om minder gas te verbruiken.

In het Verenigd Koninkrijk is al dagen veel overlast door het winterweer. Het koufront is omgedoopt tot "The Beast from the East". Door de kou viel zeker een dode; in Londen overleed een man nadat die uit een bevroren meer was gehaald.