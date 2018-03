Poetin: Rusland heeft wapens waar geen raketschild tegen bestand is

Deze maand worden verkiezingen gehouden in Rusland, die Poetin naar verwachting opnieuw zal winnen. Hij zei dat de Russen de komende jaren meer vrijheid zullen genieten en sprak zijn wensen uit voor de komende zes jaar.

Correspondent David Jan Godfroid denkt niet dat Poetin alleen verkiezingstaal bezigde toen hij over de wapens sprak. "Ik heb Poetin zelden zo agressief gehoord." Volgens Godfroid is het ook een boodschap aan de NAVO: "Denk niet dat je sterker of beter bent dan wij. Wij hebben jaren gezegd dat het raketschild de nucleaire balans verstoort. Dit is ons antwoord."

Poetin benadrukte verder de noodzaak voor een sterkere Russische economie. Volgens de president leven nu 20 miljoen Russen onder de armoedegrens. Hij spreekt van een verbetering vergeleken met de 42 miljoen in 2000, maar wil dat het aantal de komende jaren verder daalt. Daarnaast wil hij de democratische instellingen, justitie en de gezondheidszorg verbeteren.

Infrastructuur en technologie

Ook de infrastructuur, zowel op het gebied van wegen als de digitale infrastructuur, moeten volgens Poetin verbeterd worden. Hij wil dat het land een van de plekken wordt waar big data worden verwerkt en opgeslagen. Ook wil hij meer ontwikkeling op het gebied van robots en kunstmatige intelligentie. Hij ziet in digitale ontwikkelingen mogelijkheden voor de strijd tegen corruptie.