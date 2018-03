Verkopers van refurbished iPhones snappen niets van oordeel Consumentenbond

Bedrijven die opgelapte telefoons verkopen, zijn verbaasd en boos over een onderzoek van de Consumentenbond waarin hun refurbished iPhones slecht uit de test komen. Tegen de NOS zeggen ze dat ze zich niet herkennen in de conclusies van de bond, die de koop van zo'n gereviseerd toestel als risico bestempelen.

Uit het onderzoek bleek onder meer dat de homebutton van een toestel van telefoonverkoper Coolmix los zat. "Wij verkopen krasvrije telefoons zonder gebruikssporen, dus ik ben verbaasd over deze uitslag", zegt Coolmix-oprichter Ajmal Gholzad.

Bij Centralpoint eindigde een toestel bijna bovenaan de scorelijst en een ander apparaat bijna onderaan, vanwege een loszittend scherm. Marketingdirecteur Marcel Joosten: "Ik weet niet hoe erg het los heeft gezeten. We hebben hoge kwaliteitsnormen, misschien is het bij het transport gebeurd. Wij bestempelen dit als een incident."

Zwaar onrechtvaardig

Over Forza Refurbished schrijft de Consumentenbond dat het, net als Coolmix en Swoop, over het algemeen de goedkoopste toestellen verkoopt. De bond is positief over de kwaliteit van de accu's van Forza Refurbished, maar schrijft dat bij een toestel vuil niet van het scherm te verwijderen was en bij een ander model krassen op het scherm zaten en putjes in de behuizing.

Topman Jan-Willem van Dijk is furieus over dat oordeel. "Het hele onderzoek is louter positief, op de cosmetische kwaliteit bij één toestel na, en dan krijg je ineens een 1. Mijn bedrijf wordt door het slijk gehaald. Dat voelt zwaar onrechtvaardig." Van Dijk begrijpt niet hoe het heeft kunnen gebeuren. "Ieder toestel wordt tot in den treure schoongemaakt, onder een lamp gelegd, et cetera."

De ondernemer heeft foto's opgevraagd, maar kreeg die niet, omdat het voor de Consumentenbond "niet gebruikelijk is om deze onderzoeksresultaten te delen". Hij heeft zijn partners gemaild dat het bedrijf zich niet herkent in de conclusies over de cosmetische kwaliteit. "Nu is de kous wat mij betreft af."