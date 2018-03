Ex-premier John Major oppert nieuw referendum over brexit

De Britse oud-premier John Major vindt de brexit zó ingrijpend voor het Verenigd Koninkrijk, dat er uiteindelijk in het Lagerhuis een vrije kwestie van moet worden gemaakt. De parlementariërs moeten los van de partijlijn hun eigen geweten volgen en nagaan of het land beter of slechter af is door uit de Europese Unie te stappen, zei Major in een toespraak voor ondernemers in Londen.

"Het Lagerhuis kan dus ja of nee zeggen tegen het definitieve onderhandelingsresultaat, maar het kan ook besluiten tot een tweede referendum over de brexit."

Hij wees erop dat in 2016 maar een kleine meerderheid vóór het opzeggen van het EU-lidmaatschap was. "We zijn twee jaar verder, de inzichten van velen zijn waarschijnlijk veranderd en er is in elk geval een nieuwe generatie kiezers gekomen", zei Major.

De Conservatieve voorganger van Theresa May was premier van 1992 tot 1997. Hij was beduidend minder eurosceptisch dan zijn voorganger Margaret Thatcher en voerde in 2016 samen met toenmalig premier David Cameron ook campagne tegen de brexit.

Kolossale markt voor de deur

May zit volgens Major met haar onderhandelingsstrategie in Brussel op het verkeerde spoor. "Als ze haar koers niet wijzigt, blijft het Verenigd Koninkrijk armer en zwakker achter. We dreigen, met een kolossale markt vlak voor onze deur, belangrijke handelsvoordelen kwijt te raken."

Het toonaangevende Conservatieve Lagerhuislid Jacob Rees-Mogg haalde onmiddellijk hard uit naar Major. "Die had het vroeger al mis als het over Europa ging, en dat is nog steeds zo", sneerde hij.

Goedkope propaganda

Hij wees erop dat Major geen enkele rol meer speelt in de Britse politiek. "Je zou misschien nog een toespraak als van een staatsman kunnen verwachten, zonder propaganda en goedkope commentaren, maar dit waren in feite alleen maar goedkope commentaren en propaganda", zei Rees-Mogg.