Schaatsen op bevroren vennetje: 'Echt een cadeau dat dit kan'

Een paar stoeltjes staan ongebruikt aan de rand van het ven, twee mannen met een slee betreden het ijs. Jorine Stoel uit Delft helpt haar zoon met de ijzers onderbinden. Ze is met haar drie kinderen en haar vader, bij wie ze logeren. "Ik vind dit het ultieme wintergevoel. Vroeger schaatsten we hier in de buurt. Dat ik dit nu met mijn kinderen kan doen, is helemaal geweldig."

Stoel deed ooit als junior mee aan het Nederlands kampioenschap schaatsen; ze schaatste wintertriatlons en marathons. "Dus ja, ik ga vanavond zeker kijken naar de marathon op natuurijs in Haaksbergen."

Ook dochter Mette (9) heeft het goed te pakken. Sinds drie jaar zit ze op les en is helemaal blij dat ze nu buiten kan laten zien wat ze in haar mars heeft. De jonge schaatster met een pandamuts op legt de lat hoog: "Mijn doel is om ooit naar de Olympische Spelen te gaan."