Schaatser (75) die door ijs zakte, overleden

Een schaatser die vanochtend bij het Brabantse Hank door het ijs zakte, is overleden. Het slachtoffer is een man van 75 uit Sleeuwijk.

De man was aan het schaatsen op het zogeheten Gat van Loopgauw toen hij door het ijs zakte. Voorbijgangers zagen het slachtoffer en alarmeerden rond 10.30 uur de hulpdiensten. Vermoedelijk lag de man al geruime tijd in het water.

Omdat het er slecht uitzag, werden meer hulpverleners opgeroepen. De brandweer had het slachtoffer rond 11.00 uur op de kant. Hij lag zo'n 10 meter van de oever. Het slachtoffer is gereanimeerd en in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis in Breda gebracht. Daar is hij overleden.