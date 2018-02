Rusland: rebellen blokkeren hulpverlening Damascus

De rebellen in oostelijke buitenwijken van Damascus blijven hulpleveranties en de evacuatie van gewonden blokkeren. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov zei dat in Genève bij een bezoek aan de Mensenrechtenraad van de VN.

Lavrov verklaarde daar dat de Russen het Syrische leger blijven steunen "bij het streven het terroristische gevaar volledig uit te schakelen". Hij riep de rebellen en hun sponsors op de hulpleveranties en evacuaties niet langer onmogelijk te maken.

Tegelijkertijd meldt het persbureau Reuters dat Syrische regeringstroepen ondanks het afgekondigde bestand doorgaan met aanvallen op de rebellen in Oost-Ghouta om delen van de buitenwijken te heroveren.

Bestand

Oost-Ghouta is een van de laatste gebieden die nog in handen zijn van de rebellen in Syrië. In de afgelopen twee weken zijn daar bij bombardementen en beschietingen vermoedelijk honderden doden gevallen. In het gebied wonen zo'n 400.000 mensen.

De VN-Veiligheidsraad stemde zaterdag voor de instelling van wapenstilstand van 30 dagen in heel Syrië. Het bestand geldt niet voor aanvallen op militante groeperingen die op de zwarte lijst van de VN staan. Syrië en Rusland rekenen de meeste rebellengroepen ook tot de terroristen.

President Poetin stelde zondag voor om elke dag tussen 08.00 en 13.00 uur een bestand in acht te nemen in Oost-Ghouta, maar daar is nog weinig van terechtgekomen.

"20.000 zwaarbewapende strijders in Oost-Ghouta"

Het Amerikaanse persbureau AP schat dat er 20.000 zwaarbewapende rebellen zijn in Oost-Ghouta, verdeeld over vier organisaties. De grootste is het ultra-conservatieve Leger van Islam, dat de steun heeft van Saudi-Arabië en naar schatting 10.000 strijders heeft. Het Leger van Islam heeft zijn basis in de dichtbevolkte wijk Douma in het oosten van de hoofdstad.

De Rahman-beweging heeft 8000 strijders in Oost-Ghouta en krijgt steun van Turkije en Qatar. Ook dat leger is zwaar bewapend. Op video-beelden is te zien dat de beweging beschikt over primitieve fabriekjes waar granaten en mortierwapens worden gefabriceerd.

De kleinste groeperingen in Oost-Ghouta zijn Ahrar al-Sham en het Levant Bevrijdingscomité, die elkaar in Idlib en Aleppo op leven en dood hebben bestreden. Ahrar al-Sham, het vroegere al-Nusra, hing eerst een extreme ideologie aan en was gelieerd al-Qaida, maar afficheert zich de laatste tijd als gematigd. Het Levant Bevrijdingscomité wijst elke vorm van overleg met de regering-Assad af. De beweging staat op de zwarte lijst van de VN wegens de banden met al-Qaida.