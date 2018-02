Bij deze schaatstocht giet it al 22 jaar niet oan

Groen denkt na al die jaren nog steeds niet aan opgeven. "En met mij alle mensen van de ijsclubs. Hij gaat er echt een keer komen." Tot die tijd geniet hij van het ijs op andere plekken. "Ik ga de komende dagen zeker schaatsen met mijn kleinkinderen. Die schaatsgenen moet je toch een beetje aanwakkeren."

De Koôltocht

Met al die zachte winters de afgelopen jaren zou je denken dat ijsclubs geen brood zien in het bedenken van nieuwe toertochten. Maar niets is minder waar. In 2013 werd de Koôltocht opgezet, een tocht van 35 kilometer langs onder meer Oudkarspel en Lutjewinkel.

Tot op heden een tocht op papier, maar organisator Meindert Brugman denkt wel dat het er ooit van gaat komen. "Of dat nou over een jaar is of pas over tien jaar", zegt hij vastberaden. "En dan kan het zomaar drie winters achter elkaar raak zijn."

De Koôltocht is ontstaan uit het gemis van de oude toertocht. De ijsverenigingen in de regio hadden ooit een tocht van 75 kilometer, maar op een gegeven moment was er te weinig animo om die te organiseren. De naam voor de nieuwe tocht was volgens Brugman snel bedacht. "Koôl is West-Fries voor kool. Dit traject werd vroeger gebruikt voor het vervoer van kool naar de veilingen in Langedijk."