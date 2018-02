Nederland verbouwt plots veel meer suikerbieten

De oppervlakte die in Nederland gebruikt wordt om suikerbieten te verbouwen is in een jaar tijd met 21 procent gegroeid, van 71.000 naar 85.000 hectare. Meer bedrijven gingen suikerbieten verbouwen en de totale productie steeg, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De populariteit van de suikerbiet onder boeren heeft alles te maken met het Europese suikerquotum. Dat werd afgelopen september losgelaten. Nu mogen elk land en elke suikeronderneming in de Europese Unie onbeperkt suiker produceren en afzetten.

In Nederland heeft de sector wel afspraken gemaakt over beperking van de productie. Boeren krijgen leveringsbewijzen waarvoor ze een bepaalde hoeveelheid suikerbieten mogen leveren aan de suikercoöperatie.

Bietenrassen

De meeste suikerbietenboeren bevinden zich in Noord-Brabant en Zeeland. Het teeltoppervlak van deze bedrijven is maar 27 procent van het totaal. De bedrijven in het noorden van het land zijn gemiddeld ruim twee keer zo groot.

Binnen Europa is de teeltoppervlakte voor suikerbieten het grootst in Frankrijk, gevolgd door Duitsland en Polen. Nederland staat op een vijfde plek. Ons land staat echter op nummer drie als het gaat om de opbrengst per hectare. Dat is te danken aan een gunstig klimaat, nieuwe technieken en een aantal nieuwe bietenrassen.