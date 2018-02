Dit zijn de gevolgen van het dieselverbod in Duitsland

Had ik misschien toch dat benzinemodel moeten kopen? Die gedachte zal vandaag even door het hoofd spoken bij miljoenen dieselautobezitters in Duitsland én over de grens in Nederland. De hoogste bestuursrechter gaf Duitse steden namelijk groen licht voor een verbod op bepaalde dieselauto's.

Voor de duidelijkheid: het betekent niet automatisch dat alle Duitse stadskernen straks zo'n verbod hebben. De rechter oordeelde alleen dat de wet het toelaat. Dat steden straten mogen, of zelfs moeten afsluiten voor vervuilende voertuigen. Daarover later meer uitleg.

Eerst naar de tien miljoen autobezitters in Duitsland die zo'n verbod moeten vrezen. Zoals onze correspondent Jeroen Wollaars. "Ik heb de Ford Focus overgenomen van mijn voorganger Wouter Meijer en die auto is uit 2013. Hij stoot te veel stikstofdioxide uit, dus in principe moet ook ik op zoek naar een andere auto, als het eenmaal zo ver zou komen."