Tilburg geeft chroom-6-slachtoffers 500 euro extra

De gemeente Tilburg geeft 500 euro extra aan mensen die op een voormalige NS-werkplaats in contact zijn gekomen met het kankerverwekkende antiroestmiddel chroom-6. De gemeente noemt de vergoeding "een blijk van medeleven" voor een vertraagd onderzoek naar de gevolgen van chroom-6, maar erkent geen schuld aan het nemen van gezondheidsrisico's.

De uitkering is voor alle 800 werklozen die tussen 2004 en 2011 aan het werk zijn gezet bij de NS in Tilburg. Veelal zonder beschermende kleding moesten zij oude verflagen van treinstellen schuren, waarin chroom-6 was verwerkt. Het stof was overal, verklaarden betrokkenen tegen het Brabants Dagblad, "tot op de boterhammen bij de lunch aan toe".

NS nalatig?

Mensen die in contact zijn gekomen met het middel, of er al ziek van zijn geworden, wachten al twee jaar op de uitslag van een onderzoek naar de gevolgen ervan. Het onderzoeksresultaat komt nu waarschijnlijk in september, een jaar later dan gepland. Ook het Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar nalatigheid van NS-onderhoudsbedrijf Nedtrain.

In 2005 wees een externe deskundige er al op dat niet duidelijk was met welke gevaarlijke stoffen de mensen in de werkplaats in aanraking kwamen. De gemeente heeft dat nooit uitgezocht.

Voor mensen die daadwerkelijk ziek zijn geworden, bestaat al een coulanceregeling. Zij krijgen jaarlijks 385 euro van de gemeente, om het eigen risico van hun zorgverzekering te kunnen dekken.

Defensie

Chroom-6 werd ook gebruikt bij Defensie. Volgens advocaat Rob Bedaux, die ruim honderd slachtoffers bijstaat, zijn duizenden oud-defensiemedewerkers ziek geworden door het middel. In 2015 stelde Defensie een coulance-regeling in, zonder daarmee schuld te erkennen. Oud-medewerkers die ziek zijn, kunnen een bedrag tussen de 3000 en 15.000 euro krijgen. Ruim 200 mensen hebben tot nu toe zo'n uitkering ontvangen.