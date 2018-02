Digitale sporen uitwissen bij Google lukt vaker niet dan wel

Vergeten worden op internet is sinds 2014 een recht, maar onwelgevallige digitale sporen daadwerkelijk uitwissen is makkelijker gezegd dan gedaan. Sinds de invoering van het 'vergeetrecht' heeft Google ruim de helft van de Nederlandse verzoeken afgekeurd, blijkt uit een transparantie-overzicht van de zoekmachine zelf.

Sinds 2014 hebben tegen de 37.000 Nederlanders Google verzocht een of meerdere links te verwijderen. Het gaat bijvoorbeeld om links naar adresgegevens, nieuwsartikelen of uitingen op Facebook en Twitter. 54.821 links werden verwijderd, 62.385 niet.

Veelvragers

De Nederlanders die een verzoek indienen, doen dat voor gemiddeld vier links. Een klein aantal mensen onder hen vormt een kopgroep. EU-breed is vanaf januari dit jaar 1 procent van alle aanvragers verantwoordelijk voor ongeveer 20 procent van het totale aantal links dat zij geschrapt willen zien.

Het merendeel van de Nederlandse aanvragen kwam van privépersonen. Ruim 1000 minderjarigen dienden een verzoek in. 236 aanvragers zijn politici of ambtenaren, 123 'openbaar figuur'. De meeste verwijderverzoeken gingen over de sociale media Twitter, Facebook en YouTube.