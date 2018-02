United Democrats winnen verkiezingen in Sint-Maarten

Voor het beleid maakt het niet veel uit, zei correspondent Dick Drayer in het NOS Radio 1 Journaal. "De UD en ook de National Alliance hebben geen programma. Daar gaat het bij verkiezingen niet om. Het gaat om de persoonlijke band tussen politici en kiezers."

Dat blijkt ook uit de uitslag. "Die is bijna hetzelfde als die bij de verkiezingen van twee jaar geleden", zei Drayer. De opkomst was 62 procent, dat is zo'n 7 procent lager dan twee jaar geleden.