In Zuid-Sudan is de onvoorspelbaarheid het grootste gevaar

Het rapport van de VN dat vandaag werd verspreid, laat al veel gruwelijkheden zien. Maar dit is nog niet alles, denkt Versloot. "Dit zijn ruwe schattingen. Niemand weet hoeveel doden en gewonden er echt vallen. Er is geen communicatie over wat wij niet zien. Er kan niet zomaar worden gebeld over een aanval, er is geen netwerk in het hele land." Daarom denkt Versloot dat het conflict nog veel groter is dan gedacht. "Volgens mij is wat wij zien pas het topje van de ijsberg."

Als we Versloot vragen om zelfgemaakte foto's of video's van het land, moet hij ons teleurstellen. "De regering heeft een streng verbod ingesteld op het maken van foto's en video's. Alleen geautoriseerde personen mogen beeldmateriaal maken. Er is zoveel sensitieve informatie die op camera vastgelegd kan worden en dat is een risico dat de overheid niet wil lopen. "