Moord, onthoofdingen en verkrachtingen: alarm VN over Zuid-Sudan

In 2015 sloten de twee onder grote internationale druk vrede. Machar keerde terug als vicepresident, maar vluchtte een paar maanden later toen er opnieuw gevechten uitbraken tussen zijn aanhang en regeringstroepen. Hij bevindt zich nu in Zuid-Afrika.

Onderdeel van het akkoord van 2015 was de oprichting van een speciale rechtbank om daders van misdrijven te berechten. Door tegenwerking van het regime van Kiir is die rechtbank er nog altijd niet.

Op dit moment zijn er zo'n veertig gewapende groepen in Zuid-Sudan actief die elkaar over en weer bestrijden.