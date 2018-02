'Mies was een beetje de moeder van het volk'

Premier Rutte laat weten dat hij geschrokken en bedroefd is. "Vandaag is de koningin van de Nederlandse televisie overleden. Geliefd vanwege haar warme persoonlijkheid maar tot het einde scherpzinnig als altijd. Nederland zal haar ontzettend missen."

Mediamagnaat John de Mol noemt Bouwman een vakvrouw die het amusement op televisie introduceerde. Hij noemt haar de grondlegger van het amusement op de Nederlandse televisie. "Een vakvrouw van haar kruin tot aan haar tenen. Wat een gemis!"

Presentator Fred Oster, die veel met haar samenwerkte, zegt dat ze zo groot werd omdat ze "iemand van het volk was". "Ze werd geaccepteerd omdat ze eenvoudig bleef en de taal van het volk sprak. Ze was gek op mensen."

Een fenomenaal mens

Cabaretier Freek de Jonge, een vriend van Bouwman, zei in De wereld draait door dat hij vanmiddag werd overrompeld door het nieuws. "Het was een fenomenaal mens", zei hij. "Ze was een geweldige moeder. Niet alleen voor haar kinderen, maar ook een beetje voor het hele volk."

De Jonge roemt haar werk voor de Nederlandse televisie, in het bijzonder haar programma Zo is het toevallig ook nog eens een keer. "Dat was een doorbraak. Het heeft ontzettend veel teweeg gebracht. Ze kreeg veel over zich heen, maar heeft het groots gedragen."