Ook in Nederland (zachte) dwang om daklozen uit de kou te houden

Eindhoven: iedereen

In Eindhoven is het wel verplicht: daar moet iedereen die op straat leeft naar een opvang. Op 21 februari is in deze stad de zogeheten winternoodregeling van start gegaan. Die gaat in als er twee nachten op rij een temperatuur van -5 graden wordt gemeten.

Op het moment waarop de regeling inging, is een overzicht gemaakt van de bekende buitenslaapplekken om personen snel te kunnen lokaliseren, zegt een woordvoerder van de gemeente. "Er worden actief mensen van de straat gehaald. Waar nodig ook met behulp van politie en voor het antwoord op de vraag of hierbij dwang wordt toegepast, verwijzen we je naar de politie."

Verder wordt er in Nederland vooral extra op daklozen gelet, zo blijkt uit een rondgang door de NOS langs verschillende gemeenten. Opnemen met dwang is eventueel wel een mogelijkheid.

Utrecht: probeert te overtuigen

In Utrecht is gedwongen opname niet nodig geweest, zegt Marie-José Spithoven van Stichting De Tussenvoorziening die de opvang van daklozen regelt in Utrecht. "Stadsteams loopt extra rondes langs plekken waar daklozen zich ophouden. Ze proberen de mensen te overtuigen toch naar binnen te gaan."

Op alle plaatsen waar daklozen weleens onderdak krijgen hangen posters om ze te attenderen op de winterregeling; dat betekent een gratis slaapplek. "Als mensen echt niet willen, kunnen ze gedwongen worden. Dat is nu niet aan de orde en gebeurt echt alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de crisisdienst." Een dreigende bevriezing, noemt Spithoven een voorbeeld van zo'n uitzonderlijk geval.