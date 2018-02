Kaapstad door droogte steeds milieubewuster

Day Zero is afgelopen week uitgesteld. Was het aan het begin van deze maand nog in april, inmiddels is het juli geworden. Een belangrijke reden is dat de landbouwsector veel minder water gebruikt. En er zijn zelfs boeren die aanzienlijke hoeveelheden water aan de stad hebben gedoneerd uit hun privéwaterreservoirs. Dat heeft de stad nu wat lucht gegeven.

Langdurige regen

Ook een deel van de Kapenaren doet hun best. Hoeveel inwoners het redden met een rantsoen van vijftig liter is nog niet gemeten omdat het pas deze maand is ingesteld. Voor 1 februari mocht je nog 87 liter per persoon per dag gebruiken. En vijftig liter is snel op. Een minuut douchen: zo'n tien liter. Het toilet doortrekken: zes tot twaalf liter.

Wel staat vast dat er minder wordt verbruikt dan normaal. Het doel van de stad is om niet meer dan 450 miljoen liter water per dag te verbruiken, want dan kan Day Zero worden vermeden. Maar dan moet de regen vanaf mei ook echt komen. Geen kleine buitjes, maar langdurige regen. Anders is het alsnog mis. Nu wordt er 523 miljoen liter water per dag gebruikt. Vier jaar geleden was dat nog meer dan het dubbele.