Verontrustend warm op winters Groenland: temperaturen boven nul

Normaal liggen de temperaturen er de hele winter ver onder het vriespunt, maar de afgelopen dagen was het in Groenland warmer dan in Nederland. Gisteren steeg het kwik op een van de noordelijkste plekken ter wereld tot 6 graden. "Dat is hetzelfde als het hier nu 28 graden zou zijn", zegt weerman Gerrit Hiemstra.

Vorige week maandag en dinsdag werden in meetstation Kap Morris Jesup, in het noordelijkste puntje van Groenland, ook al temperaturen van boven de nul gemeten. De afgelopen 24 uur was het er tussen de 3 en 6 graden.

"Hoe vreemd dat is?", schreef de Amerikaanse wetenschapper Robert Rohde van de universiteit in Berkeley, Californië er woensdag over. "Nou, het is een poolwinter. De zon ging onder in oktober en komt pas weer op in maart. Het is er continu nacht, maar het vriest niet." De afgelopen dertig jaar lag de gemiddelde temperatuur in Kap Morris Jesup in februari rond de -32 graden.

Twee keer eerder

Meteorologen en klimaatwetenschappers spreken van een zeer verontrustende ontwikkeling, die een enorme invloed kan hebben op het klimaat wereldwijd. De warmere winters leiden ertoe dat ijskappen sneller smelten, schrijft wetenschapper Jason Box, die onderzoek doet op Groenland, op Twitter.

Tot dusver heeft het meteorologisch instituut van Denemarken er pas twee keer eerder temperaturen van boven de nul gemeten in deze tijd van het jaar. De eerste keer was in 2011, de tweede keer vorig jaar. Inmiddels vriest het wel weer op het noordelijkste puntje van Groenland.