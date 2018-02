Hans van Baalen wordt geen minister van Buitenlandse Zaken

Van Baalen werd de laatste weken genoemd als mogelijke opvolger voor de onlangs afgetreden Halbe Zijlstra. Van Baalen, die momenteel fractievoorzitter van de VVD in Brussel is, ambieert wel een nieuwe termijn in het Europees Parlement. Hij is acht jaar actief in de Europese politiek.

Europe En Marche

Behalve fractievoorzitter van de VVD in het EP, is hij ook voorzitter van de Europese liberale politieke partij ALDE. De Europese liberalen, waarbij de VVD en D66 horen, hopen dat de nieuwe beweging van de Franse president Macron zich nog voor de verkiezingen van 2019 bij hen zal aansluiten.

Van Baalen voert daar gesprekken over en zegt aanwijzingen te hebben dat Europe En Marche dat ook daadwerkelijk gaat doen.