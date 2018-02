'Ark van Noach' voor zaden op Spitsbergen opgeknapt

De Noorse regering steekt meer dan 10 miljoen euro in een renovatie van de Wereldzadenbank op Spitsbergen. In de bunker liggen zo'n 900.000 zaden opgeslagen, zodat het dna ervan behouden blijft bij bijvoorbeeld een grote natuurramp of kernramp. De zaden zijn belangrijk voor de voedselvoorzieningsketen op aarde.

De wereldzadenbank zit 120 meter diep in een berg bij de stad Longyearbyen, waar de temperatuur met koeling naar -18 graden wordt gebracht.