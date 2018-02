Veiligheidsraad stelt stemming over geweld Oost-Ghouta opnieuw uit

De VN-Veiligheidsraad heeft de stemming over een resolutie over een wapenstilstand in Syrië opnieuw uitgesteld. De resolutie moet een einde maken aan het geweld in Oost-Ghouta, waarbij de afgelopen dagen al honderden mensen zijn omgekomen.

Er wordt al dagen in de Veiligheidsraad gesproken over de tekst, die is opgesteld door Zweden en Koeweit. Rusland, bondgenoot van de Syrische president Assad, heeft diverse bezwaren op tafel gelegd. Uit vrees voor een Russische veto hebben de landen de resolutie nog niet in stemming gebracht.

Rusland zegt een staakt-het-vuren van 30 dagen te steunen, maar wil wel garanties dat rebellen dan ook stoppen met hun beschietingen.

VS

De Amerikaanse VN-ambassadeur Haley is boos over de opstelling van Rusland. "Ongelooflijk dat Rusland een stemming over een wapenstilstand vertraagt, waardoor het langer duurt voordat hulporganisaties toegang krijgen tot het gebied", schrijft zij op Twitter. "Hoeveel mensen moeten er nog sterven voor de Veiligheidsraad hierover een besluit neemt?"

De stemming staat voorlopig gepland om 18.00 uur Nederlandse tijd.