Oud-topadviseur Trump bekent samenzwering en valse verklaringen

Een oud-topadviseur in de verkiezingscampagne van de Amerikaanse president Trump heeft schuld bekend aan samenzwering en het geven van valse verklaringen in het Rusland-onderzoek van de FBI.

De adviseur, Rick Gates, heeft het vermoedelijk op een akkoordje gegooid met speciaal aanklager Robert Mueller, nadat gisteren nieuwe aanklachten bekend waren gemaakt tegen Gates en Trumps voormalige campagneleider Paul Manafort. Die draaien om het witwassen van 30 miljoen dollar en belastingontduiking. Het geld zou afkomstig zijn van werk voor de voormalige Oekraïense president Janoekovitsj.

In de VS wordt verwacht dat de schuldbekentenis van Gates een opmaat is voor de medewerking van Gates aan het onderzoek van Mueller, naar de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De witwasaanklacht tegen Gates en Trumps voormalige campagneleider Paul Manafort houdt niet direct verband met de Russische inmenging, maar heeft de druk op Gates om te praten waarschijnlijk wel vergroot. Amerikaanse media vermoeden dat Gates en Mueller een schikking overeen zijn gekomen: strafvermindering voor Gates, in ruil voor informatie voor Mueller.

Manafort is op zijn beurt vandaag door Mueller beschuldigd voor het betalen van Europese politici om voor Oekraïne te lobbyen. Hij heeft huisarrest en houdt vol dat hij onschuldig is. Bovendien heeft hij Meuller en de Amerikaanse justitie voor de rechter gedaagd om het proces tegen hem te stoppen.

Nederlands haakje

In het onderzoek naar de handel en wandel van Gates speelt ook een Nederlandse advocaat een rol. De advocaat, Alex van der Z., heeft inmiddels bekend dat hij contact heeft gehad met Gates en daarover heeft gelogen tegen Mueller. Het advocatenkantoor waar Van der Z. werkt, Skadden Arps, was bovendien betrokken bij het opstellen van een omstreden Oekraïens corruptierapport.

Een week geleden heeft Mueller dertien Russen en drie Russische bedrijven aangeklaagd voor een grootscheepse operatie om de verkiezingen te beïnvloeden.