Rutte spreekt nog geen veto uit na eerste gesprekken over EU-budget

Premier Rutte wil nu nog geen veto uitspreken over de voorstellen om de Europese begroting de komende jaren te verhogen. Hij heeft vandaag tijdens de EU-top bij zijn collega's ruimte gevraagd voor de Nederlandse opvatting.

"Het is nu nog niet de tijd om de nucleaire optie in te zetten", zei de premier na afloop. Hij verwacht lange en moeizame onderhandelingen, waarvoor vandaag in Brussel het startschot is gegeven.

Rutte vindt "alles aan deze discussie ingewikkeld". Voor Nederland is het belangrijk dat de afdrachten aan de unie niet stijgen. Eerder op de dag zei de premier dat Nederland niet van plan is om op te draaien voor de Britse rekening, het gat dat ontstaat door de brexit.

Er is veel weerstand in de Europese Unie tegen het Nederlandse standpunt. Rutte: "Het is maar een klein groepje landen dat op dezelfde lijn zit."

Hieronder legt correspondent Arjan Noorlander uit hoeveel extra euro's de Europese Commissie van Nederland verlangt: