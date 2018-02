Amerikaanse ambassadeur al in mei naar Jeruzalem

Al in mei openen de Amerikanen een nieuwe ambassade in Jeruzalem, heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De opening valt samen met de zeventigste verjaardag van de staat Israël.

President Trump maakte in december bekend dat de VS Jeruzalem erkent als de hoofdstad van Israël en dat hij als gevolg daarvan de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem verplaatst.

Verrassing

De verhuizing werd niet voor 2019 verwacht, dus de aankondiging van vandaag komt voor velen als een verrassing. Het gaat dan ook niet om een definitieve verhuizing. Alleen de ambassadeur en een klein team zullen nu alvast verhuizen en kantoor houden in wat nu nog het consulaat is in Jeruzalem.

De overige medewerkers gaan pas naar Jeruzalem als er een nieuw gebouw is gevonden. Tegen die tijd is het naar verwachting al wel 2019.

Oorlogsverklaring

Het besluit om de ambassade te verplaatsten kwam de Amerikanen op veel kritiek te staan, met name in de Arabische wereld. De Palestijnen reageerden woedend en spraken van een oorlogsverklaring. Wat hen betreft is de rol van Amerika als vredestichter in het Midden-Oosten uitgespeeld.

De Palestijnen beschouwen Oost-Jeruzalem als de hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat. Israël heeft dat stadsdeel in 1967 veroverd en houdt het sindsdien bezet.