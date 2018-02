'Niet elke piraat deinst terug voor gewapende beveiligers'

In het jaarverslag staat ook dat het aantal geregistreerde piratenaanvallen enorm is gedaald. In 2017 waren het 180 incidenten, tegenover bijvoorbeeld 445 in 2010. In dat jaar waren er alleen al in de wateren rondom Afrika 259 incidenten, toen vooral bij Somalië.

De forse daling daar heeft te maken met de sterk opgevoerde beveiliging en extra escortes van vrachtschepen in gevaarlijke wateren. Bijvoorbeeld door het leger en de marine, maar ook door de inzet van beveiligingsfirma's. "In de Golf van Aden en de westelijke Indische Oceaan werk het als een trein", zegt Lehr over het gebruik van security met vuurwapens.

'Geen Rambo's'

Die bewakers hebben vaak een marine- of militaire achtergrond. Ze zijn beslist geen Rambo's, verzekert de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR). "Het zijn gecertificeerde beveiligers die weten wat ze moeten doen", zegt directeur Guido Hollaar in het NOS Radio 1 Journaal.

Ook Lehr zegt dat het niet "zomaar mensen met geweren zijn", maar specialisten met een gedegen training en achtergrond. De branche van privébeveiligers op zee is volgens hem de laatste jaren een stuk professioneler geworden. Het is immers big business en de concurrentie is groot.

360-graden-camera

Eerst dreigen, dan een waarschuwingsschot, dan het vaartuig proberen uit te schakelen en als allerlaatste optie: schieten op de piraten. Dat is de procedure die de bewakers hanteren. Voordat ze overgaan tot actie, moeten ze wel hun bodycam en de 360-graden-camera's aan boord van het schip aanzetten. Dat is een voorwaarde om achteraf te kunnen toetsen of er proportioneel is gehandeld.

Mocht er een fout gemaakt zijn, dan lopen volgens Hollaar de rederij, de kapitein en de leider van het beveiligingsteam kans op strafrechtelijke vervolging. Lehr vindt het goed dat de acties van de beveiligers worden getoetst. Maar hij vraagt zich af of het in de praktijk wel goed zal werken.

Voor het zover is, zal eerst de Eerste Kamer nog akkoord moeten gaan met het voorstel.