Particuliere beveiligers op schepen mogen op piraten schieten

Reders met schepen die door piratengebied varen mogen hun eigen beveiligers gaan inzetten, en die mogen wapens dragen en schieten. In de Tweede Kamer is nu ook de ChristenUnie akkoord gegaan met die wens van de reders, waardoor er een meerderheid voor is.

Vooral voor de kust van Somalië, in de Golf van Aden, zijn in het verleden veel koopvaardijschepen gekaapt. Klimmen er nu piraten aan boord om met een kaping losgeld te eisen, dan moet de kapitein contact opnemen met de Koninklijke Marine of andere defensieschepen van de anti-piraterijmissie van de Europese Unie die in het gebied varen.

Maar defensie kan niet overal tegelijk zijn. De reders vragen daarom al jaren om particuliere beveiligers, die ook geweld mogen gebruiken. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) is dan ook blij dat een Kamermeerderheid nu achter dit voorstel staat.

Geen Rambo's

Er is wel een voorwaarde: dat de beveiligers een bodycam dragen en er een 360-graden-camera met geluid op het schip is gemonteerd. Zodra de beveiligers ingrijpen, moeten de camera's opnemen. De situatie kan dan achteraf beoordeeld worden door het Openbaar Ministerie.

Waarnemend KVNR-directeur Guido Hollaar vindt het een prima voorwaarde. "Het moet natuurlijk geen Wilde Westen worden", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. De particuliere beveiligers zijn volgens hem vaak oud-militairen. Mensen die ervaring hebben met gevechtssituaties en een uitgebreide training achter de rug hebben. "Absoluut geen Rambo's", volgens Hollaar.

Regeringspartij D66 en een groot deel van de oppositie zijn tegen het plan om particuliere beveiligingsbedrijven onder strikte voorwaarden geweld te laten gebruiken. Ze vinden dat de overheid een geweldsmonopolie moet hebben en dat alleen de marine geweld mag gebruiken op zee.