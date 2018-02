Hoekstra: geen aanwijzingen dat er iets mis is met Vivat

Minister Hoekstra van Financiën heeft geen aanwijzingen dat er iets mis is met de Nederlandse verzekeraar Vivat. Hij zegt dat naar aanleiding van het nieuws over Anbang, het Chinese moederbedrijf van Vivat.

Vanochtend werd duidelijk dat de Chinese autoriteiten de leiding van Anbang hebben overgenomen, omdat het bedrijf zich bezig zou houden met illegale praktijken.

Hoekstra noemt de berichten uit China zorgelijk en volgt die op de voet, omdat hij het belangrijk vindt om te weten wat zich daar afspeelt. "Maar die situatie heeft niets te maken met Vivat in Nederland."

Volgens de minister is het toezicht in Nederland goed georganiseerd; hij heeft veel vertrouwen in de manier waarop De Nederlandsche Bank dat toezicht uitvoert. "Wat mij betreft is er geen enkel signaal dat er bij Vivat wat aan de hand is."

Ongebruikelijke maatregel

Volgens Rien Segers, emeritus hoogleraar Aziatische bedrijfscultuur, is de ingreep van de Chinese overheid bij Anbang een ongebruikelijke maatregel. De Chinese overheid springt wel vaker financieel bij maar een bedrijf onder curatele stellen, is bijzonder.

Volgens Segers moeten er ernstige dingen aan de hand zijn, al is onduidelijk wat. "Niemand weet nu of het bedrijf in echt zware financiële problemen zit. Ook een politiek conflict zou een rol kunnen spelen."

De Chinese overheid is al een tijdje bezig om de expansiedrift van het bedrijfsleven wat te vertragen om financiële misstappen te voorkomen, volgens de emeritus hoogleraar. Wat er nu gebeurt is een paradox, volgens Segers. Hij wijst erop dat de situatie rond Anbang de betrouwbaarheid van Chinese bedrijven op overnamepad aantast, iets wat de overheid juist wil voorkomen.

Volgens een woordvoerder van Het Verbond van Verzekeraars heeft de ingreep bij Anbang geen gevolgen voor Nederlandse polishouders. "Vivat staat onder Nederlands toezicht en maakt deel uit van de Nederlandse kapitaalmarkt".