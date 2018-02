Podcast #DeDag: Hoe sociale media Denk aan drie zetels hielpen

Verder in De Dag

In Zuid-Korea is plastische chirurgie de normaalste zaak van de wereld. Vrouwen willen een Westers uiterlijk en gaan daar nogal ver in. Booming business voor artsen dus, zag verslaggever Jozephine Trehy in Seoul. Maar er is ook steeds meer tegengeluid te horen. Zo wordt reclame voor plastische chirurgie in Seoul in de metro verboden.