Boswachter over wolf in Utrecht: 'mooiste dag uit mijn carrière'

In Veenendaal is vannacht een wolf gezien. Gisteren werd het dier ook al in Gelderland gespot. Boswachter Hugo Spitzen is meer dan blij met de wolf in de provincie Utrecht. "Ik vind het echt fantastisch. Dit is een van de mooiste dagen uit mijn carrière."

Het dier werd afgelopen nacht door een man uit Veenendaal gefilmd vanuit de auto. "Ik pakte mijn telefoon en ben gaan filmen", zegt hij tegen RTV Utrecht. "Hij liep heel relaxed mee op zo'n 4 meter afstand. Hij keek mij steeds aan."

Te veel damherten

De organisatie Wolven in Nederland bevestigt dat het om een wolf gaat. Hoogstwaarschijnlijk werd dezelfde wolf eerst in het Duitse Rees gezien. "Deze wolf heeft een ietwat langere staart dan normaal. De staart is ook licht gekromd, terwijl die meestal kaarsrecht is", zegt Leo Linnartz van Wolven in Nederland, die verschillende beelden heeft gezien van het dier.

Boswachter Spitzen van Utrechts Landschap zegt dat de wolf ervoor kan zorgen dat er niet te veel damherten komen. "Het mogen er niet te veel worden. Als die wolf af en toe een damhert pakt, en hij pakt altijd de zwakste, is dat natuur op en top. Dat is wat we willen."

Kroegentocht

Voor zover bekend is de wolf nog niet echt in de buurt van de herten. Hij werd voor het laatst gezien in de buurt van de Veenendaalse horeca. "Dat is niet helemaal gewenst. Het lijkt wel of hij meer een kroegentocht aan het houden is dan dat hij de natuurgebieden van Nederland opzoekt", zegt Spitzen.

De wolf is niet gevaarlijk, maar je moet als mens wel verstandig handelen, zegt hij. "Zoek hem niet op, geef hem de ruimte, respecteer de wolf. Ga er niet als een idioot achteraan." Als hij langer rondom Veenendaal blijft, vindt de wolf vanzelf wel zijn weg naar de natuurgebieden, denkt de boswachter.

Het gebeurt vaker dat er wolven in Nederland worden gefilmd. Vorige week dinsdag werd in Twente een wolf gezien en half januari zwierf een wolvin door de oostelijke provincies.