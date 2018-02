Burgemeester geeft startsein voor groot dna-onderzoek Nicky Verstappen

De 11-jarige Nicky werd in 1998 gedood tijdens een zomerkamp. Zijn lichaam werd op de Brunssummerheide gevonden. De moord is nooit opgelost, maar er zijn wel mogelijke dna-sporen van de dader gevonden. Daarom zijn nu alle mannen binnen een straal van vijf kilometer van de vindplaats opgeroepen erfelijk materiaal af te staan.

Het is het grootste dna-politie-onderzoek ooit in Nederland. "Hoe meer mensen er deelnemen, hoe groter de kans op een match", zegt de burgemeester. Vandaag was de officiƫle perspresentatie, zaterdag begint het daadwerkelijke verwantschapsonderzoek. Deelname is vrijwillig.

Drie weken lang werken dagelijks honderd politiemedewerkers aan het onderzoek. In Brunssum zijn 400 mannen opgeroepen, in Heerlen 4100 en in Landgraaf 14.000. Zo'n 400 mannen worden in Heibloem verwacht, in Kerkrade 600 en uit overige dorpen nog eens 1200. Buiten Limburg kregen 800 mannen een oproep om dna af te staan. Deze groep mensen woonden destijds in de buurt van het zomerkamp.

Vijftig nieuwe tips

Gisteren kwamen na een speciale uitzending van Opsporing Verzocht vijftig nieuwe tips over de onopgeloste moord binnen. De uitzending was opgenomen in het gemeentehuis van Landgraaf.