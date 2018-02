Dubbeldekker stort in ravijn Peru: zeker 44 doden

In het zuiden van Peru heeft een ongeluk met een dubbeldeksbus tientallen levens geƫist. De politie zegt tegen persbureau AP dat er zeker 44 doden zijn en ongeveer twintig gewonden.

Het ongeluk gebeurde op de Pan-Amerikaanse snelweg, een netwerk van wegen dat de uiteinden van Noord- en Zuid-Amerika met elkaar verbindt. In de provincie Arequipa reed de bus van een klif en viel zo'n 200 meter omlaag.

De lijnbus was onderweg van de plaats Chala naar de stad Arequipa, de tweede stad van het land. Onduidelijk is nog waardoor het misging. President Kuczynski heeft de nabestaanden van de slachtoffers gecondoleerd.

Het ongeluk komt ruim een maand na een soortgelijk ongeval. Ook toen stortte een bus van de Pan-Amerikaanse snelweg in een ravijn, ten noorden van de hoofdstad Lima. Met 52 doden was dat het dodelijkste verkeersongeluk in Peru in veertig jaar.