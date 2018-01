Bus valt van klif in Peru: tientallen doden

In de bus zaten 57 mensen. Het dodental van het ongeluk zal vermoedelijk nog oplopen. Hulpverleners zeggen dat zes mensen het hebben overleefd. Omdat er geen weg is naar het strand, zijn de slachtoffers per helikopter weggehaald.

Het deel van de weg waar het ongeluk gebeurde, heet in de volksmond de 'duivelsbocht', omdat er vaker ongelukken gebeuren. De bus zou van achteren zijn aangereden, waardoor de chauffeur de macht over het stuur verloor.