Tata Steel IJmuiden blijft behouden na fusie met ThyssenKrupp

De locatie van Tata Steel in IJmuiden, die nu 9000 werknemers telt, blijft bestaan als volwaardige productielocatie voor staal. Dat was tot dusver onzeker in aanloop naar de fusie met het Duitse ThyssenKrupp. Ook komt in IJmuiden het hoofdkantoor van de onderzoeksafdeling van het nieuwe fusiebedrijf.

Dat heeft de directie van Tata Steel bekend gemaakt na maandenlange onderhandelingen met moederbedrijf Tata Steel Limited in India. De overeenkomst betekent verder dat ook in de toekomst geïnvesteerd zal worden in IJmuiden.

Ook blijft de huidige bestuursstructuur van Tata Steel Nederland intact. Eerder was al toegezegd dat het hoofdkantoor van de joint-venture in Nederland komt te staan. Over de werkgelegenheid zijn geen verdere mededelingen gedaan.

Banen weg

Tata Steel kondigde in september de fusie met het Duitse staalbedrijf aan. De samensmelting leidt volgens de bonden tot een verlies van 2000 banen in Nederland. De fusiepartners deelden mee dat in Europa 4000 banen verdwijnen, via natuurlijk verloop. Waar die banen verdwijnen is nog niet duidelijk.

De aanstaande fusiepartner ThyssenKrupp heeft eerder met de bonden wel baangaranties afgesproken. Dat willen de bonden en de ondernemingsraad van Tata Steel ook in Nederland. Nu er een akkoord is tussen Tata Steel Nederland en Tata Steel Limited kunnen de besprekingen met de ondernemingsraad over de aanstaande fusie beginnen.