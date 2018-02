Brunssumse wethouder Palmen: nieuw onderzoek bevestigt wat ik al wist

Wethouder Jo Palmen van Brunssum had geen andere conclusie verwacht dan dat hij geen groot integriteitsrisico vormt voor de gemeente. "Het rapport is positief zoals ik gehoopt had, en ook niet anders had gekund", zegt hij in een interview met de NOS.

Eerder vandaag werd bekendgemaakt dat Palmen volgens twee hoogleraren, die in opdracht van de gemeenteraad zijn integriteit opnieuw onderzochten, aan kan blijven. Inhoudelijk wil de wethouder nog niet reageren op het rapport. "Ik zal het eerst moeten bestuderen." Het is volgens Palmen aan de raad of hij uiteindelijk mag blijven.

Excuses

De wethouder werd vorig jaar door onder andere de burgemeester en de minister van Binnenlandse Zaken onder druk gezet om op te stappen. Tegen Nieuwsuur zegt Palmen dat hij geen excuses van hen eist. "Dat laat ik aan hen over."

De benoeming van Palmen in oktober vorig jaar zorgde voor een groot politiek schandaal in de Limburgse gemeente. In een geheim rapport in opdracht van burgemeester Winants was de conclusie dat er ernstige zorgen waren over de integriteit van de wethouder. Onder meer vanwege een vermeende juridische strijd met de gemeente om een stuk grond.

In het nieuwe rapport staat dat Palmen al jaren niet meer de eigenaar is van het betreffende stuk grond. Ook van een vermeende schadeclaim is volgens de onderzoekers geen sprake.