Oproep Rode Kruis: durf AED te gebruiken, het is niet moeilijk

Het gebruik van een AED in combinatie met reanimeren is van levensbelang. "Iedereen kan een AED bedienen, want het apparaat vertelt precies wat je moet doen", zegt Eline Nijhof, hoofd EHBO van het Rode Kruis.

Scholen

Van de ondervraagden zonder kennis van reanimatie zou 42 procent een onbekende reanimeren. "Dat is alarmerend laag", zegt het Rode Kruis. Van de Nederlanders mét kennis van reanimatie is 97 procent bereid om een onbekende te helpen. Daarom wil het Rode Kruis meer mensen overtuigen om zich te laten scholen.