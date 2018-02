Gemeente Hoorn: toespraak in moskee was geen oorlogspreek

De preek die afgelopen weekend in een moskee in Hoorn werd gehouden, was geen jihadpreek, zegt burgemeester Nieuwenburg van Hoorn. De Telegraaf berichtte afgelopen weekend dat er gepreekt werd over de jihad en het martelaarschap van het Turkse leger. De tekst zou zijn gedicteerd door de Turkse islamitische stichting Diyanet.

De burgemeester stond aan het begin van de raadsvergadering stil bij de kwestie. Hij liet weten dat een team experts de tekst van de preek heeft beoordeeld en tot de conclusie is gekomen dat het geen oorlogstoespraak is. "Wel kan de preek volgens de experts op sommige punten verkeerd geïnterpreteerd worden als de tekst uit de context wordt gehaald, zoals blijkt uit het artikel in De Telegraaf."

De gemeente laat weten dat de zaak daarmee is afgerond. De Telegraaf wilde overigens geluidsopnames van de rede niet beschikbaar stellen aan de experts, omdat de krant zijn bron wil beschermen.

Verbijsterd

Het moskeebestuur, dat aan het begin van de raadsvergadering een toelichting mocht geven, zegt dat het ontzettend geschrokken is en verbijsterd over het beeld dat de preek heeft opgeroepen. "Het moge duidelijk zijn: in onze moskee wordt geen haat gepredikt. Het advies om op bepaalde punten duidelijker en concreter te zijn, om misverstanden over interpretatie te voorkomen, nemen wij ter harte."

Ook wil het bestuur de ruimte voor interpretatie van de tekst kleiner maken, zodat kwaadwillenden er geen misbruik van kunnen maken.